هكذا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية

يتساءل البعض عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية، مع بدء تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية فعندما تقوم منشأة خاضعة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو خدمة ما، فإنها تفرض ضريبة بنسبة 5% وهي النسبة القياسية، تضاف على سعر البيع النهائي، على أن تقوم المنشأة بفصل ما تحصلت عليه من ضريبة عن إيراداتها، لتحويلها لاحقا إلى الحكومة.

وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي تُحصلها هذه المنشأة من مبيعاتها بضريبة المخرجات.

وفي حالة شراء المنشأة لسلع أو خدمات من منشأة أخرى خاضعة للضريبة؛ تقوم بدفع ضريبة بنسبة 5% تُضاف على سعر الشراء النهائي، وتُسمى ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها المنشأة لمورديها بضريبة المدخلات.

ولاحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، تقوم المنشأة بتسجيل إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي حصلتها من عملائها (ضريبة المخرجات)، وتطرح منها إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي سددتها في نفس الفترة (ضريبة المدخلات).

ومن الممكن أن تسدد المنشأة الخاضعة ضريبة مدخلات أكثر من ضريبة المخرجات، وفي هذه الحالة، يمكن للمنشأة طلب استرداد المبلغ من الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو الاحتفاظ به كرصيد دائن للإقرار الضريبي المقبل.