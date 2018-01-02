"خلي الضريبة علينا".. شركات سعودية تتحملها كاملة

أعلن عدد من الشركات في السعودية تحملهم ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها مطلع يناير الجاري وقيمتها 5% عوضا عن المستهلك.

وانتشر هاشتاق في السعودية #خلي_الضريبة_علينا غرد من خلاله آلاف السعوديين بأسماء شركات أعلنت تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين.

وكشفت العديد من الشركات عن ثبات أسعارها بعد تطبيق الضريبة.

ولمعرفة أسماء الشركات التي أعلنت تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة تجدها على موقع تويتر عبر هاشتاق #خلي_الضريبة_علينا.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة فرضت على السلع والخدمات في السعودية مطلع يناير الجاري.

تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تدفع وتحصل في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام وصولا إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.

وبخلاف الضرائب الأخرى؛ ستقوم المنشآت والجهات الخاضعة للضريبة المضافة في السعودية بما يلي:

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائها لكل عملية بيع خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.

• دفع ضريبة القيمة المضافة لمورديها لكل عملية شراء خاضعة وفقًا للنسبة المئوية المحددة.