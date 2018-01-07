الإمارات: 70% من عوائد الـ VAT للحكومات المحلية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، بجلسته المنعقدة بقصر الرئاسة بأبوظبي اليوم الأحد توزيع 70 بالمئة من عوائد ضريبة القيمة المضافة VAT المحددة بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات، على الحكومات المحلية، لتحقيق تنمية مجتمعية أكبر.

واعتمد المجلس الذي عقد جلسته برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعييين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات، بحسب صفحة الشيخ محمد بن راشد على موقع تويتر.

وتستعد دولة الإمارات إلى أن تصبح أول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018 ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار، ويضم 4 مفاعلات نووية سلمية.

كما اعتمد المجلس استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات خلال العقدين المقبلين، حيث تشمل الخطة قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، إضافة لمجموعة من الأنظمة لضمان توفر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ.