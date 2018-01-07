السعودية تتحمل الضريبة عن مواطنيها بالصحة والتعليم

أعلن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل أبانمي، جاهزية الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطبيق القرارات الملكية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أبانمي أن الهيئة ومنذ صدور هذه القرارات بدأت بإعداد وتطوير الآليات اللازمة لتطبيق هذا القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيداً بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف بدل غلاء معيشي، وبتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات القطاع الصحي الخاص والقطاع التعليمي الأهلي، إضافة الى تحمل ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، بحسب جريدة الرياض.

وأكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الأوامر الملكية تبين حرص القيادة على المواطن، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدةً لتطوير الاقتصاد السعودي بما يتلاءم مع رؤية المملكة الطموحة، وأنها تضع المواطن في سلم أولوياتها، وسيكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وانتعاش الاقتصاد السعودي، ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتوفير أفضل سبل الدعم للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي للتخفيف من الآثار التي قد تترتب عن الإصلاحات الاقتصادية.