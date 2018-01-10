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العربية أسواق ضريبة القيمة المضافة

ديليويت: التضخم الناتج عن تطبيق الضريبة بالسعودية مؤقت

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال كبير المديرين التنفيذيين ورئيس قسم الضرائب في Deloitte وسام مِرْهِجْ في مقابلة مع العربية، إن التضخم الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في السعودية سيكون لفترة وجيزة، تصل إلى 3 أشهر، يتم بعدها تأقلم المستهلكين والأسواق.

وأضاف مِرْهِجْ أن نسبة الضريبة المطبقة في السعودية، تعتبر قليلة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة في دول العالم الأخرى.

وأوضح أن العائد للحكومة من الـVAT يكون عند 1.5% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات لتقليل عبء الضريبة على المواطنين.

كلمات دالّة

#السعودية, #ضريبة القيمة المضافة, #التضخم
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