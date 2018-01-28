السعودية: 105 آلاف شركة سجلت لضريبة القيمة المضافة

قال حمود الحربي مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدد الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، ارتفع في السعودية إلى 105 آلاف شركة وفق أحدث الإحصاءات.

وقال الحربي في مقابلة مع "العربية" إن الهيئة منحت مهلا للتسجيل، وحددت كثيرا من الضوابط الواضحة، وستقوم بعقد 3 ورشات عمل في الغرفة التجارية، في الرابع والسادس والثامن من شهر فبراير في كل من الدمام وجدة والرياض على التوالي.

وأشار إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليون ريال، وإعطاء فرصة أكثر للشركات المتوسطة والصغيرة للتجهيز للضريبة، وسيكون العام الحالي فرصة لديها من أجل التجهيز وسيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى 20 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الإقرار الضريبي نموذج يحتوي على 16 حقلا من جانبين دائن ومدين يسجل فيه مبيعات المنشأة الشهرية وضريبتها المستحقة وكذلك جميع المشتريات والضريبة ويقدم عبر البوابة الإلكترونية ويجري قبوله إلكترونياً، ثم يحصل على فاتورة سداد يمكنه التسديد بموجبها.

وقال إن الشركات التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) مدعوة إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، أما التي تقل توريداتها عن هذه القيمة فتقدم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر.