كم تبلغ غرامة تأخير الإقرار الضريبي بالسعودية؟ آخر تحديث: الأحد 11 جمادي الأول 1439 هـ - 28 يناير 2018 KSA 16:25 - GMT 13:25 تارخ النشر: الأحد 11 جمادي الأول 1439 هـ - 28 يناير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كم تبلغ غرامة تأخير الإقرار الضريبي بالسعودية؟ PDF اطبع حجم الخط عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة في السعودية إقرأ أيضاً السعودية: 105 آلاف شركة سجلت لضريبة القيمة المضافة 07:41 GMT إقرأ أيضاً S&P: دول الخليج قد تضطر لزيادة ضريبة القيمة المضافة 07:41 GMT