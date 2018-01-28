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كم تبلغ غرامة تأخير الإقرار الضريبي بالسعودية؟

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عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة في السعودية

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