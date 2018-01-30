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S&P: دول الخليج قد تضطر لزيادة ضريبة القيمة المضافة

المصدر: العربية.نت
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اعتبرت وكالةُ Standard and Poor's للتقييم الائتماني، أن ضعف آليات التحصيل لضريبة القيمة المضافة بدول الخليج، قد يدفع إلى التفكير بزيادة نسبة هذه الضريبة من 5% إلى 10%.

وأشارت الوكالة في تقريرِها الأخير إلى أن ضَعف آليات التحصيل في الدول الخليجية التي فرضت مؤخرا ضريبة القيمة المضافة، يجعل النسبةَ التي تحصل عليها الدولة نحو 3% وليس كامل الـ 5% ما قد يدفعها إلى التفكير بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% للحصولِ على الإيرادات المستهدفة.

وتقدر الإيرادات المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة، بنسبة تتراوح بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالةُ إنه على الرغم من أن فرضَ ضريبة شركات وضريبة دخل سيزيدُ العائدات بشكلٍ ملحوظ إلا أن بعض الدول الخليجية قد تفضل عدم فرضها للإبقاء على ميزةٍ اقتصادية تنافسية.

كلمات دالّة

#ضريبة, #القيمة, #المضافة, #دول, #الخليج
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