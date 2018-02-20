البحرين: فرض ضريبة القيمة المضافة "مسألة وقت"

قال رشيد المعراج محافظ #مصرف_البحرين_المركزي إن العمل بـ #ضريبة_القيمة_المضافة في البحرين "مسألة وقت".

وأشار المعراج بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" إلى أن #البحرين قادرة على النمو بمعدل أسرع في ظل ارتفاع سعر النفط فوق 55 دولاراً، لكن لا بد من الحرص على #التوازن_المالي .

وكشف أن المملكة بصدد دراسة سبل إصلاح الدعم دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي.

وكانت كل من السعودية والإمارات قد بدأتا فرض ضريبة القيمة المضافة بدءأ من 1 يناير الماضي، فيما قررت الكويت إرجاء فرضها ما أرجعه خبراء جزئياً لبطء الإجراءات الحكومية. وفي البحرين قال المسؤولون إن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.

وقال مصدر بوزارة المالية القطرية لـ"رويتر" إن من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، لكن الوزارة لم تعلن موعداً رسمياً كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عُمان سترجئ فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لعام 2019، بدلا من العام 2018 كما كان مخططاً في الأساس.

وسبق أن توقع شريف الكيلاني رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست آند يونغ"، أن تدخل بقية الدول الخليجية بعد السعودية والإمارات في منظومة ضريبة القيمة المضافة بحلول 1 يناير 2019 كحد أقصى.

وأوضح في مقابلة سابقة مع "العربية" أن اختلاف الإطار الزمني للتطبيق بين دول مجلس التعاون لن يخلق تفاوتاً في اقتصاداتها، مشيراً إلى أن هناك إطاراً عاماً تم التوافق عليه بين دول مجلس التعاون، وتم خلاله تناول مسألة اختلاف توقيتات التطبيق.