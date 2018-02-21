الإمارات:10 شرائح من السلع والخدمات غير خاضعة لضريبة 5%

أطلقت 'الهيئة الاتحادية للضرائب" في الإمارات فيديو توعويا وتثقيفيا جديدا موجها للمستهلكين ومتلقي الخدمات للتعرف على السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها كضريبة استهلاك في الإمارات اعتباراً من بداية العام الحالي بنسبة 5% على أغلب السلع والخدمات.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 10 شرائح أساسية من السلع والخدمات غير خاضعة لنسبة الـ5% المطبقة منذ بداية يناير الماضي على معظم السلع والخدمات بهدف المساهمة في زيادة الإيرادات الحكومية التي تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة وزيادة مستويات الرفاهية في المجتمع الإماراتي.

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ووفقاً للفيديو التوعوي، فإن السلع والخدمات العشر غير الخاضعة للضريبة تشمل تصدير السلع والخدمات والخدمات المالية التي لا يتم إجراؤها مقابل رسم صريح أو خصم أو عمولة أو حسم أو أي مقابل من نوع مماثل والنقل الدولي للسلع والركاب وبعض المعادن الثمينة الاستثمارية والمباني السكنية، وبعض الخدمات التعليمية، وبعض خدمات الرعاية الصحية وعقود التأمين على الحياة والأراضي الفضاء والنقل المحلي للركاب.

كما أعلنت الهيئة عن إطلاقها خطة متكاملة لنشر الوعي الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تعريف المستهلكين ومتلقي الخدمات بكافة فئاتهم، وكذلك قطاعات الأعمال بحقوق وواجبات كل طرف ضمن النظام الضريبي الإماراتي، حيث تم إطلاق 6 أفلام كرتونية قصيرة بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وأهداف تطبيق الضرائب في الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.