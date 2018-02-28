الإمارات تعفي المتأخرين في التسجيل بالضريبة من الغرامات

وافق مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للضرائب" في #الإمارات خلال اجتماعه الرابع بمقر وزارة المالية في دبي، على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام #ضريبة_القيمة_المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

كما اطلع المجلس على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين، الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد، حيث وجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة، حسب الخطة المقترحة من الهيئة.

كما اعتمد آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها، ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء "الهيئة الاتحادية للضرائب".