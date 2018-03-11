3 خطوات للتسجيل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أكدت ‏‭#‬الهيئة_‬الاتحادية _للضرائب في #الإمارات ‬أن ‬التسجيل ‬لضريبة #‬القيمة_‬المضافة ‬يتم ‬من ‬خلال ‬3 ‬خطوات ‬رئيسة ‬تستغرق ‬ما ‬يتراوح ‬بين ‬15 ‬و20 ‬دقيقة.

ويتم ذلك ‬عقب ‬قيام ‬الخاضع ‬للضريبة ‬أو ‬المخول ‬من ‬قبله ‬بإنشاء ‬حساب ‬للخدمات ‬الإلكترونية ‬المتاحة ‬على ‬مدار ‬الساعة ‬عبر ‬الموقع ‬الإلكتروني ‬للهيئة ‬الذي يهدف إلى ‬تيسير ‬عمليات ‬التسجيل ‬وتقديم ‬الإقرارات ‬الدورية ‬وتسديد ‬الضرائب ‬المستحقة، ‬بأسهل ‬وأسرع ‬الوسائل ‬التقنية، ‬بالإضافة ‬إلى توفير ‬المعلومات ‬والإرشادات ‬الكافية ‬لتعزيز ‬الوعي ‬الضريبي ‬لدى ‬كافة ‬فئات ‬المجتمع.

وجددت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس السبت دعوتها للخاضعين للضريبة للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير، حتى الثلاثين من الشهر المقبل، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب ‏www.tax.gov.ae، ‬ثم ‬اختيار ‬الخدمات ‬الإلكترونية ‬لإنشاء ‬حساب ‬من ‬خلال ‬الضغط ‬على "‬تسجيل"‬، ‬وبعد ‬الحصول ‬على ‬"إيميل" ‬التحقق ‬من ‬البريد ‬الإلكتروني ‬الخاص ‬بالمسجل، ‬يتم ‬الدخول ‬إلى ‬حسابه ‬في ‬بوابة ‬الخدمات ‬الإلكترونية ‬ليبدأ ‬الخطوات ‬الثلاث ‬للتسجيل ‬بالضغط ‬على "‬التسجيل ‬في ‬ضريبة ‬القيمة ‬المضافة"‬، ‬وفي ‬الخطوة ‬الثانية ‬يتم ‬تعبئة ‬جميع ‬الخانات ‬الإلزامية ‬المشار ‬إليها ‬بعلامة * ‬وتتم ‬الخطوة ‬الثالثة ‬والأخيرة ‬بالضغط ‬على "‬التقديم ‬للموافقة" ‬وذلك ‬لتقديم ‬طلب ‬التسجيل ‬فعلياً.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، مشيرة إلى أن على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام منها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر وبطاقة الهوية في حال الإقامة في الإمارات، لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، بالإضافة إلى إثبات تخويل المدير للتوقيع وعقد التأسيس أو وكالة عامة/‏‏‏خاصة مصدقة من الكاتب العدل.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب‏‭ ‬فإنه ‬على ‬أي ‬شخص ‬طبيعي ‬أو ‬اعتباري ‬يمارس ‬الأعمال ‬التسجيل ‬لضريبة ‬القيمة ‬المضافة ‬إذا ‬تعدّت ‬توريداته ‬الخاضعة ‬للضريبة ‬حد ‬التسجيل ‬الإلزامي ‬أي ‬مبلغ ‬375 ‬ألف درهم ‬خلال ‬الاثني ‬عشر ‬شهراً ‬السابقة.