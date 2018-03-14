عرض الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة لتجنب الغرامات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في #الإمارات، على ضرورة التزام كافة الخاضعين لـ #ضريبة_القيمة_المضافة والضريبة الانتقائية، بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة، تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي يتم فرضها في حال ارتكاب مخالفة عرض الأسعار غير شاملة الضريبة.

ودعت الهيئة المستهلكين ومتلقي الخدمات في الإمارات، إلى ضرورة التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة شامل للضريبة، وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند تسلم الفاتورة الضريبية التي تتضمن السعر المعلن، متبوعاً بتوضيح مفصل للسعر الإجمالي الذي يتم دفعه وقيمة الضريبة المشمولة فيه.

وشددت الهيئة في رسالة وجهتها أمس الثلاثاء للمستهلكين ومتلقي الخدمات ضمن حملتها للتوعية تحت عنوان #كن_واعياً_بحقوقك، على أن تدوين الأسعار في المكان المخصص لعرض المنتجات دون إضافة الضرائب المستحقة عليها، يشكل مخالفة قانونية، فضلاً عن أنه ينطوي على نوع من التضليل لأن المستهلك أو متلقي الخدمة يفاجأ عند قيامه بالدفع أن المبلغ المطلوب منه أكبر من المبلغ الذي اطلع عليه عند اتخاذه قرار الشراء.

وأكدت ضرورة امتثال قطاعات الأعمال المسجلة في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية للقوانين الضريبية، تجنباً للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أن عدم عرض الأسعار شاملةً الضريبة يعرض الخاضع للضريبة لغرامة إدارية قيمتها 15 ألف درهم لكل من الضريبتين، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن نجاح النظام الضريبي يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً استراتيجياً بنّاء، يقوم على ثلاث ركائز رئيسة تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع.