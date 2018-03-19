السعودية..ضبط أكثر من 3500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

أكدت #الهيئة_العامة_للزكاة والدخل في #السعودية، أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام #ضريبة_القيمة_المضافة، أسفرت عن تحرير 3542 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين.

وأضافت الهيئة أن الحملات التي نفذتها الهيئة تمت بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع، وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت التي تجاوز عددها 10 آلاف زيارة شملت المراكز التجارية، ومحطات الوقود، والمحلات التجارية، ومحلات الأجهزة الإلكترونية، ومحلات الذهب، والصيدليات، والمستوصفات والمستشفيات، والفنادق، والشقق المفروشة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المخالفات التي وقعت فيها المنشآت شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن 28% من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و19% منها جاءت في منطقة الرياض، في حين كانت نسبة 13% من المخالفات بالمنطقة الشرقية، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 40% من مخالفات ضريبة القيمة المضافة على باقي مناطق المملكة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهواتف الذكية، حيث يتيح لهم معرفة ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، والتبليغ عن المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أن بإمكانهم تقديم البلاغات أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa، أو عن طريق مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993.