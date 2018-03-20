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الكويت: ملتزمون بالاتفاق الخليجي لضريبة القيمة المضافة

المصدر: الكويت - رويترز
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قال وزير المالية الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن #ضريبة_القيمة_المضافة، لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة، في ظل عدم تيقن من موافقة #مجلس_الأمة عليها.

لكن وزير المالية نايف الحجرف قال ردا على سؤال لـ"رويترز" على هامش #ملتقى_الكويت_للاستثمار اليوم: "نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية) لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع".

وأضاف: "أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية".

وكانت دول #مجلس_التعاون_الخليجي قد اتفقت، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018.

لكن الخطوة تنطوي على تحدٍّ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب، وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام.

وبدأت #الإمارات و #السعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير الماضي.

كلمات دالّة

#ضريبة القيمة المضافة, #مجلس الأمة, #ملتقى الكويت للاستثمار, #مجلس التعاون الخليجي, #الإمارات, #السعودية
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