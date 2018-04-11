ضبط 4700 مخالفة منذ تطبيق ضريبة "المضافة" بالسعودية

أكدت #الهيئة_العامة_للزكاة_و_الدخل ضبط أكثر من 4700 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال 100 يوم الأولى لتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة في المملكة والتي بدأت مطلع شهر يناير الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال جولات ميدانية إلى ضمان التطبيق الصحيح والسلس لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة، مما يكفل خفض المخالفات.

وقال حمود الحربي مدير إدارة العمليات لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن الهيئة عملت على ضمان التطبيق السلس للضريبة حيث كان التزام المنشآت كبير من ناحية التسجيل وتقديم الإقرارات بنسبة 100%.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الهيئة لديها أدوات لمراقبة تطبيق الضريبة من خلال الالتزام الطوعي للشركات أو الحملات الميدانية للتأكد من الالتزام، أو التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف أن المستهلكين مدعوون إلى استخدام تطبيق القيمة المضافة على الهواتف، الذي يتيح التبليغ عن المخالفات لقرب المستهلك من المنشآت أكثر من الهيئة.

ولفت إلى أن الفرق الميدانية وعددها 18 فرقة، قامت بزيارة العديد من المراكز التجارية والمستشفيات والصيدليات، وتحرير أكثر من 4700 في مختلف أرجاء المملكة تركزت 21% منها في مكة و18% في الرياض، و11% في المنطقة الشرقية، فيما توزعت 50% المتبقية على باقي مناطق السعودية.