500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالسعودية

أعلنت #الهيئة_العامة_للزكاة_والدخل عن ضبطها حوالي (500) مخالفة لتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة في عدد من المنشآت التجارية وذلك خلال حملتها التفتيشية التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي واختتمت أمس واستهدفت الفنادق والشقق المفروشة بمختلف مناطق المملكة.

وقامت الفرق الميدانية التابعة للهيئة بجولات تفتيشية شملت أكثر من (2000) موقع للفنادق والشقق المفروشة، وتركزت أبرز المخالفات التي وقعت فيها المنشآت على إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل بالضريبة، وعدم الالتزام بتحصيل قيمة الضريبة المضافة.

وأكدت #الهيئة_العامة_للزكاة_والدخل في بيان لها استمرار الحملات الميدانية التفتيشية في مختلف القطاعات والتي بدأتها منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري وذلك بهدف توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة اجراءات ضريبة القيمة المضافة، لخفض المخالفات.

دعت الهيئة كافة المستهلكين إلى استخدام تطبيق الهواتف الذكية الخاص بضريبة #القيمة_المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في الضريبة إضافةً إلى إتاحة خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة عن طريق التطبيق، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (www.vat.gov.sa)، وكذلك التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19993، وذلك حرصاً على حماية المستهلك والتأكد من التزام كافة المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.