الحجي: الموجة التصحيحية ستحدث بوصول النفط لـ20 دولاراً

قال كبير الاقتصاديين في NGP لإدارة استثمارات الطاقة، أنس الحجي، إن بقاء أسعار النفط الحالية منخفضة سوف يلحق الضرر بالجميع، لكن بشكل عام قد لا يؤدي ذلك إلى إفلاس كبير، معتبراً أن مستوى 30 دولاراً للبرميل يعد مرتفعاً، فهو يشكل أقل انخفاض في دورات الهبوط السابقة، حيث سبق أن انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 10 دولارات.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أن حدوث موجة تصحيحية مرتبط بانخفاض الأسعار إلى مستوى 20 دولاراً، مشيراً إلى أن ما نشهده الآن سوف يستمر لفترات طويلة، في حال لم تصل الأسعار بعد إلى ذلك المستوى.

وأضاف أن سعر 30 دولاراً يشكل ثلاثة أضعاف السعر الإسمي و6 أضعاف السعر الحقيقي.

وقال الحجي أيضاً إن بعض دول الخليج قادرة على تحمل تبعات تدني أسعار النفط، لكنه تساءل عن قدرة دول "أوبك" الأخرى على مواجهة ذلك كفنزويلا والإكوادور والعراق التي بدأت تعاني مشاكل كبيرة نتيجة تراجع الأسعار.

وبخصوص إفلاس شركات النفط الصخري الأميركية، أشار إلى أن هناك صناديق خاصة بحوالي100 مليار دولار تنتظر لتتصيد الشركات الأميركية المقبلة على الإفلاس، جراء تراجع أسعار النفط. وأضاف أنه حتى لو قامت البنوك في أبريل بإعادة تقييم ديون تلك الشركات أو استرجاعها منها، فإن الصناديق الخاصة سوف تقوم بتغطية الفرق.