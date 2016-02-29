هشام عكاشة: سندات مصرية بالدولار لتمويل مشروعات جديدة

قال رئيس البنك الأهلي في مصر، هشام عكاشة، إن السندات بالدولار الأميركي التي يعتزم عدد من البنوك المصرية إصدارها للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون الهدف منها تمويل مشروعات تنموية داخل مصر.

وأشار عكاشة في مقابلة مع قناة "العربية" إلى مشاريع حيوية منها حقل للغاز، سوف يتدفق منها عوائد مالية بالعملة الأجنبية، وسيكون إصدار السندات بالدولار، معززاً لهذه القيمة من العملات الأجنبية.

وعبر عن تفاؤله بهذه الإصدارات المرتقبة من السندات الدولارية، معتبرا أنها جاءت نزولا عند رغبة المصريين المقيمين خارج بلادهم، ويرغبون بالاستثمار بسندات مرتفعة العوائد.

كما أن السندات جاءت بناء على توجهات الدولة، والتي تأتي متوافقة مع نتائج الزيارات الأخيرة للجاليات المصرية، حيث أبدى المستثمرون المصريون رغبتهم بالاستثمار في أصول داخل بلادهم.