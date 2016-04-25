رئيس تداول لـ"العربية": سندعم الإدراج بالسوق الثانوية

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق الأسهم السعودية (تداول)، خالد الحصان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "تداول" وبتوجيهات من هيئة السوق المالية، تحث الشركات المتوسطة والصغيرة على إدراج أسهمها للتداول العام.

وأضاف الحصان، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل في السعودية، وفي أي اقتصاد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وستكون السوق الثانوية المرتقب إطلاقها "مستقلة عن السوق العام الحالي وبمتطلبات وشروط إدراج أقل".

وتحدث عن استمرار العمل على إعادة النظر من قبل هيئة السوق المالية في العوائق التي تمنع المستثمر الأجنبي من الدخول إلى السوق السعودية، مؤكدا أن "إجراءات تسجيل وحدود ملكية الأجانب" كلها قضايا قيد المراجعة.

وقال إن الغرض من المراجعة "ليس تلبية ما يطلبه المستثمر الأجنبي، بل الغرض بالأساس هو ما يحتاجه السوق السعودي، وإذا توصلنا إلى التغيير المطلوب للسوق السعودي فستكون نتائج المراجعة قريبة".