الأسهم السعودية بعيدة عن هزة انفصال بريطانيا

قال يزن عابدين، رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط لدى سدكو كابيتال، إن مؤشر سوق الأسهم السعودية، تماسك أمام تداعيات هزة الأسواق العالمية، بعد نتيجة التصويت البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عابدين في مقابلة مع قناة "العربية" أن المؤشر سجل خسارة بحدود 1% وهي نسبة منخفضة، مقابل ما جرى للأسواق التي تأثرت بهذا الخروج، مشيرا إلى أن التذبذب في السوق الأميركي وصل إلى 50%، وهي مستويات لم يصلها إلا عند إفلاس بنك ليمان براذرز عام 2008.

واعتبر أن تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تقتصر على الأساسيات التي تتمثل في هبوط الجنيه الإسترليني، وما يتبعه من تأثيرات لكن التأثير على شركات المنطقة يتراوح بين "منخفض إلى معدوم".

وأكد أن بنوك السعودية غير منكشفة على تعاملات كبيرة في الجنيه الإسترليني، وهذا يبعد تأثير القرار البريطاني على الأسهم السعودية.

وأشار إلى تأثر الدولار الأميركي الذي ارتفع مؤشره بتأثير الخروج البريطاني، وهذا يعني تراجع أسعار السلع، وتداعيات مرتقبة على الأسواق الناشئة.