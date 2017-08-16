هذه العوامل تؤثر على مسار النفط بالنصف الثاني من 2017

قال الخبير النفطي محمد الشطي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الطلب على النفط من الصين يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي نمو الطلب والزيادة اليومية من الصين بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين يؤثر على الطلب على النفط، خاصة وأن هناك قيود فرضت على تشغيل المصافي وهذا سينعكس على الاستهلاك المحلي، إلا أن الطلب من الصين ما زال قوي ولكنه منخفض مقابل النصف الأول، وهذا قد يكون مقلق.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على نفط أوبك لـ33 مليون برميل يوميا.

وكشف أن العامل المؤثر أيضا على أسعار النفط هو استمرار السحوبات من المخزون التجاري للنفط الخام.

وقال الشطي إن هذه الافتراضات تعني أن الأسعار ستكون متوازنة في النصف الثاني من 2017، ولكن دخول الورقة الصينية والزيادة لن تكون كالمتوقع، وهذا سيؤثر في أسعار النفط، إلا أن السوق لازالت متماسكة وهي بانتظار إشارة من الصين تحدد تعافي الأسعار.