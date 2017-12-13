بنك جديد بالسعودية.. تعرف عليه

أعلن خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مؤتمر منتدى "اكتفاء" عن إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير، وقد تم رصد 5 مليارات ريال للبنك كدفعة أولى. ويأتي هذا الإعلان خلال منتدى اكتفاء وهو برنامج تقوم به أرامكو في إطار رؤية السعودية 2030، لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد. وتوصف بنوك التصدير والاستيراد بأنها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تضمن سلامة ونمو التجارة الخارجية للبلاد. وتوفر هذه المصارف أدوات مالية مخصصة لحماية مصالح المصدرين من تعثر المستوردين في السداد، بحيث يتم في كل خطوة من مراحل التجارة تحديد عمليات نقل المسؤوليات بوضوح لتجنب أي غموض قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.