استبعاد رفع أسعار الوقود بمصر

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول، إن فاتورة الدعم المتوقعة في مصر مقدرة بنحو 105 مليار جنيه متأثرة بمتوسط سعر برنت، البالغ حوالي 56 دولارا للبرميل. وأشار خالد في مقابلة مع "العربية" إلى أن هذه الفاتورة وفق متوسط أسعار النفط العالمية للعام 2017 سيكلف الدولة المصرية نحو 15 مليار جنيه فوق الدعم، وهي قيمة لا تشكل نسبة قوية من مصروفات اجمالية مقدرة بنحو 1.2 تريليون جنيه و"لا تمثل سببا كافيا لرفع أسعار الوقود مجددا". وتوقع تغير الشكل العام للاقتصاد المصري، ومواصلة النمو ولو كان غير قويا، لكنه استبعد أن يكون لقرض صندوق النقد الدولي، تأثير على رفع أسعار الوقود، موضحا ان الصندوق لديه قلق من ارتفاع فاتورة الطاقة على ميزانية الدولة، لكنها تظل في حدود معقولة.