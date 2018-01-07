عملة رقمية مشهورة بين المجرمين.. تعرف عليها

تتربع عملة بيتكوين Bitcon على عرش العملات الرقمية، إلا أنها باتت تلاقي منافسة من مجموعة من العملات الرقمية الحديثة، وأبرزها عملة مونيرو MONERO المفضلة للتعاملات غير القانونية، بسبب تشفيرها لعناوين مستخدميها، وإصدار عناوين وهمية.

وكان أول مشجعي العملات الرقمية عندما ظهرت منذ سنوات هم المقدمون على أنشطة الإجرام بهدف إخفاء قنوات تنقل الأموال، لكن مع تزايد شهرة البيتكوين تطورت البرامج الإلكترونية القادرة على تعقب حركة من يتداول فيها.

ويأتي تطور العملات الرقمية، اعتمادا على تكنولوجيا "بلوك شين" التي تعد بمثابة دفتر حسابات يسجل بدقة عناوين إرسال واستقبال المعاملات، بما في ذلك الوقت المحدد وكمية العملة المتداولة، وهذه بيانات يمكن استخدامها من قبل السلطات لكشف وإثبات الجرائم.

لذلك، وجد المجرمون ـنفسهم أمام الحاجة للبحث عن عملات رقمية جديدة لا تزال تخضع لسرية أكبر وصعوبة في مراقبة تعاملاتها، وهذا ما زاد من شعبية عملة مونيرو.