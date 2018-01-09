من المستفيد من دعم ريادة الأعمال بالسعودية؟

قال نائب المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار السعودية بسام السلوم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الهدف من التراخيص الريادية هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

كانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية قد أطلقت أمس خدمة جديدة للترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية في المملكة.

وتهدف هذه الرخصة إلى تشجيع أصحاب الابتكارات من كافة أنحاء العالم، لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث والخدمات التي تُقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت السلوم إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعتقد أن بيئة المملكة مناسبة لانطلاق المشاريع.

وحول المزايا التي تقدمها الهيئة بهذا الخصوص قال السلوم إن البيئة في المملكة من أفضل البيئات الاستثمارية الواعدة في العالم، بالإضافة إلى الطاقات الشبابية وتوفر خدمات الإنترنت، ومراكز الأبحاث، وكل هذا يمكّن رواد الأعمال من بدء مشاريعهم والتصدير للخارج.

وأشار السلوم إلى أن المشاريع الريادية هي الشركات الناشئة التي تبحث عن بدايات أعمال سواء في مجال الأبحاث أو تقنية الأعمال.

وأوضح أن شروط الحصول على الترخيص اثنان فقط، الأول وجود عقد تأسيس الشركة، والثاني القبول أو الاعتماد من الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال في المملكة.

وفيما يتعلق بالتمويل قال السلوم "التمويل ليس من قبلنا في هيئة الاستثمار، ونحن نمنح الترخيص الذي يمكنه من بدء العمل، ومن ثم يحصل على تمويل من إحدى الشركات أو البنوك.