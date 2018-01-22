أمازون GO.. اشترِ وغادر دون الوقوف بطابور الدفع

افتتحت شركة أمازون طرازا جديدا من المتاجر هو AMAZON GO في مدينة سياتل الأميركية، يمكّن الزبائن من التسوق والمغادرة دون الحاجة للوقوف في طابور للدفع.

وبعد أكثر من عام من اختبار هذا النوع من المتاجر وتجربة التسوق الفردي على موظفيهم، بات بإمكان الزبائن الدخول إلى المتجر، عبر تشغيل التطبيق الخاص بالمتجر والموصول بحسابهم الشخصي، واختيار الساندويش أو المنتج أو الوجبة المفضلة، ومن ثم مسح الباركود الخاص بالمنتج ووضعه في حقيبة التسوق.

وقد تم تجهيز رفوف وبرادات المتجر بأجهزة خاصة لمراقبة هذه العملية، وإذا ما عدل الزبون عن رأيه عن أي منتج قام بشرائه، كل ما عليه هو الضغط على زر REFUND لاسترجاع ما تم دفعه، ولا يتوجب عليه إعادة المنتج إلى المتجر، إذ إن فكرة المتجر مبنية على مبدأ "نظام الشرف" حيث تتوقع الإدارة أن نسبة الأشخاص الذين سيحاولون العبث أو السرقة من خلال هذه الطريقة هي نسبة ضئيلة جدا.

وتهدف أمازون من خلال متجر أمازون GO إلى التميز عن أكثر من مئة وخمسين ألف متجر "سريع" يعاني زبائنهم من الانتظار الطويل للدفع.