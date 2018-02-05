سوبر بول تجذب 500 مليون دولار من الإعلانات

تعتبر سوبر بول، وهي نهائي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، أكثر المباريات الرياضية مشاهدة في الولايات المتحدة، حيث تجذب ما يزيد عن مئة مليون مشاهد وهو ما يترجم الى عوائد مرتفعة لشبكة NBCالتي بثت الحدث هذا العام، والى فرصة فريدة للمعلنين.

ولكن هذه الفرصة لا تأتي بثمن رخيص، فتكلفة إعلان واحد مدته نصف دقيقة هي 5 ملايين دولار.

ولوضع الأشياء في إطارها فإن حفل جوائز الأوسكار يجذب ثلث عدد مشاهدي سوبر بول وتكلفة إعلان مدته نصف دقيقة خلال بث الحفل الذي سيعقد الشهر المقبل تقدر بنحو 2.6 مليون دولار.

وتزايدت عوائد إعلانات سوبر بول في السنوات الماضية ومن المقدر أن تبلغ نصف مليار دولار هذا العام.

ولا يستفيد المعلنون فقط من الإعلانات التي تعرض خلال المباراة، بل تنتشر هذه الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي وتحظى بمشاهدة إضافية من قبل الملايين. وعلى سبيل المثال، يحتوي فيديو يوتوب لأفضل إعلانات سوبر بول من العام الماضي على أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

أما فترة الاستراحة بين الشوطين فعادة ما تزيد فيها المشاهدة لرؤية آخر عروض الفنانين، وخلال مباراة العام الحالي قدم النجم جستن تيمبرلايك آخر اغنياته.