تحالف سعودي مصري للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية

أكد ايمن بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "مينا هيلث بارتنرزMHP" أن تحالف مصري سعودي، أطلق الشركة؛ بهدف ضخ نحو 3 مليارات جنيه لإنشاء 15 مستشفى في مصر، وستشمل المرحلة الأولى 4 مستشفيات.

وأشار بدر في مقابلة مع "العربية" إلى سعي التحالف لأن يصبح الأكبر في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مصادر جديدة من التمويل للشركة، ثم الاستفادة من التمويل الدولي الموجه نحو قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الدفاعي الذي يكون مقاوما للتراجع الاقتصادي.

وتحدث عن توجهات التحالف الاستثماري، بأن يكون مستثمر طويل الآجل مع السعي إلى طرح شركة "مينا هيلث بارتنرزMHP" بالبورصة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، وبالتالي عدم التخارج بسرعة، كما تحدث عن عزم التحالف الاستحواذ على مباني مستشفيات متعثرة غير جاهزة لتقليص فترة إنشاء المستشفيات الجديدة.

واشار إلى حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في مصر، والذي يعد قليل مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا وفي آسيا موضحا أن قانون التأمين الصحي في مصر سيكون عامل مهم في زيادة الحاجة لهذا العدد من المستشفيات والإنفاق الحكومي في منظومة الرعاية الصحية.