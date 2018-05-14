هل انتهت موجة الارتفاع الصاروخي للدولار الأميركي؟

توقع عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث AswagalMal.com أن لا يشهد الدولار الأميركي مزيداً من الزخم خلال الفصل الثاني من هذا العام بعد أن ارتفعت العملة الأميركية لمستوى فوق 93 خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن شهر إبريل شهد ارتفاعاً بالدولار بعد الاعلان عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية مابين أميركا والصين، إضافة إلى الكثير من التوترات الجيوسياسية.

وواصل الدولار تراجعه من أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الأسبوع الماضي مع إقبال متعاملين على جني أرباح المكاسب التي تحققت في موجة الصعود الأخيرة بفضل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة لصالح الولايات المتحدة.



ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% إلى 92.515.