ما العوامل التي تدعم ارتفاع الدولار؟

توقع ياسر الرواشدة، رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط "ساكسو بنك" أن يواصل الدولار ارتفاعة خلال الفترة القادمة مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية مع ارتفاع التضخم وأسعار النفط.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.240 بعد أن صعد إلى 93.457 خلال الليل، وهو أعلى مستوياته منذ 22 ديسمبر كانون الأول. وانخفض المؤشر 0.03% بالمقارنة مع مستواه أمس الثلاثاء.



وترتفع العملة الأميركية منذ منتصف أبريل نيسان وعوضت معظم الخسائر التي تكبدتها في 2018 بعد إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية الأميركية بالمقارنة مع دول أخرى.



وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1853 دولار بعد أن لامس 1.1815دولار وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.