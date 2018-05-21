كيف تفاعلت الأسواق مع حزم التحفيز الاقتصادية بالإمارات؟

قال عصام قصابية محلل أول للأسهم في ميناكورب للخدمات المالية، إن قرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن التأشيرات للمستثمرين و#تملك_الشركات_للأجانب دعمت أسواق المال وأعطت الأسواق والاقتصاد ككل المزيد من الثقة.

وأضاف قصايبة "حولت هذه القرارات أذهان #المستثمرين من اعتبار الإمارات ودبي بلداً مؤقتاً للعيش إلى بلد للاستقرار، وهو ما سيدعم بدوره أسعار العقارات ورفع #نسبة_تملك_الأجانب_للشركات والاستثمار للحصول على إقامة، وهو أمر جيد في دعم عجلة الاقتصاد".

وأشار إلى أن هناك فوارق مابين الكيانات التجارية في المناطق الحرة والمناطق الأخرى بدبي، حيث إن المناطق الحرة تحوي ميزات أكبر من ناحية الضريبة والتعامل وأكثرية الشركات تفضل بقاءها في المناطق الحرة، أما شركات الخدمات والمحال التجارية فمن الأرجح أن يشملها القرار الجديد.