هل نجحت أميركا بتفادي حرب تجارية مع الصين؟

قال رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في AT Capital Markets أن الأسواق استقبلت تصريح وزير الخزانة الأميركي بحفاوة بالغة خصوصاً أن هذا الهدوء الذي عاد مرة أخرى للحديث مابين الولايات المتحدة والصين وأعطت الأسواق الهدوء والراحة أنه لن تبدأ الحرب التجارية حتى اللحظة.

وأضاف "لكن على نطاق أخر بدء الحديث عن 200 مليار دولار للتخفيضات في العجز بالميزان التجاري عبر إلزام الصين في الاستيراد بكميات أكبر من أميركاً خصوصاً في المجال الزراعي وهو ما نفاه اليوم مستشار الرئيس الصيني للشؤون الاقتصادية. وأكد المستشار الصيني أن بلادة لن تلتزم بأرقام محددة، لكنها منفتحة بطبيعة الحال للزيادة في الاستيراد من الولايات المتحدة مما يحدث بعض التوازن في الميزان التجاري.