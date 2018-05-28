أكبر سلسلة تراجعات للبتكوين منذ نوفمبر

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن "بتكوين"والعملات الرقمية الأخرى تراجعت خلال تعاملات الإثنين، بعد تقارير أشارت إلى أن أكبر بورصة للعملات الافتراضية في كوريا "Bithumb" تستعد لحظر تداول العملات الرقمية في 11 دولة من بينها كوريا الشمالية.



وانخفضت "بتكوين" صباح اليوم بـ 1.5% إلى 7200.3 دولار، كما تراجعت الريبل 4.4% عند 57 سنتًا، وانخفضت الإيثريوم 5.5% إلى 529.38 دولار، وهبطت "بتكوين كاش" 5.5% إلى 931.9 دولار.



وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية 312.85 مليار دولار.