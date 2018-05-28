باتك" تحدد أسهم العوض مقابل الاستحواذ على شركات وأصول

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار أن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) حددت عدد أسهم العوض ومقدار الزيادة في رأسمالها لغرض الاستحواذ على عدد من الشركات والأصول المتمثلة في شراء شركة المهيدب للنقل البري، وشركة الهمة اللوجستية، وحصة 5.12% من رأسمال الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى شراء أصول مملوكة من قبل شركة دار الآبار المحدودة وبائعون آخرون.

وقالت الشركة إنه تم الاتفاق مع البائعين في صفقات الاستحواذ وفقا لاتفاقيات البيع والشراء الخاصة بكل منها على تحديد عدد أسهم العوض، ليبلغ العدد الإجمالي لأسهم العوض التي ستصدرها للبائعين 9.3 مليون سهم.

يشار إلى أن أسهم العوض سيتم إصدارها من خلال رفع رأسمال شركة باتك من 300 مليون ريال إلى 393.3 مليون ريال تمثل زيادة في عدد أسهم "باتك" من 30 مليون إلى 39.3 مليون سهم.