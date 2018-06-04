كيف ستنتهي قضية مجموعة أبراج مع الدائنين؟

قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي THINK للدراسات المالية أن شركة أبراج تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنها بدأت تعاني من مشاكل في نشاطها الرئيس الأمر الذي تسبب في تراجع السيولة.

وتقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بمذكرة قانونية لتصفية "أبراج" وتسييل أصولها، بعدما فشلت في سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار.

وتواجه "أبراج كابيتال" العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت مبلغ مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة، وقد أظهرت عملية تدقيق الحسابات أن مبلغ المليار دولار تم استخدامها لتمويل أعمال المجموعة؛ عوضاً عن استخدامها في استثمارات بمستشفيات الأسواق الناشئة.