الجمعية العمومية لدانة غاز تناقش طرح صكوك جديدة

قالت ماري سالم، مديرة أسواق المال FFA Dubai أن حصول شركة #دانة_غاز على موافقة 94% من حملة صكوكها على شروط #إعادة_هيكلة_الصكوك بقيمة 700 مليون دولار تعد من الأخبار الإيجابية التي ستدعم الشركة و حركة السهم وتشير على ثبات في قرارت الشركة، بالإضافة لإعلان الشركة عن صكوك جديدة لاستبدال صكوك 2013 وتدعم المستثمرين وتقييمهم للشركة.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة دانة غاز ستناقش في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 يونيو الحالي، قرارين وهما طرح صكوك جديدة طرحا خاصا على حاملي صكوك الشركة المصدرة في مايو 2013، بحجم إصدار يبلغ 560 مليون دولار، كحد أقصى ولمدة 3 سنوات وبهامش ربح 4% سنويا، على أن تدرج في سوق ايرلندا المالي.