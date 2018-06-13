المحفزات تعيد النشاط لمؤشر سوقي دبي وأبوظبي

قال وائل عبدالرسول، مسؤول الوساطة الدولية united securities أن مؤشر سوقي دبي و أبوظبي ارتفعا بنسبة 5% خلال تعاملات شهر رمضان.

وأضاف أن الأسواق الإماراتية تفاعلت مع الأخبار الإيجابية للشركات لحاجة السوق لاعادة ثقة المستثمرين بشكل عام والأسهم القيادية بشكل خاص.

يشار إلى أن شركة أرابتيك تحولت للربحية خلال الفترة الماضية، حيث بلغت أرباحها في تلك الفترة 123.1 مليون درهم مقابل خسارة بـ 3409.6 مليون درهم بعام 2016.

كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 9141.1 مليون درهم، مقابل 8157.7 مليون درهم للعام 2016.