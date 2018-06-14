الدولار يتراجع والأنظار نحو المركزي الأوروبي

انخفض الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وفي ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات اقتصادية.

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن الأسواق تترقب لاجتماع المركزي الأوروبي وسط إشارات بشأن وقف التيسير الكمي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس، زيادة سعر الفائدة إلى مستوى يتراوح بين 1.75% و2%.

كما رفع البنك تقديراته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في العام الجاري نحو 2.8% مقابل تقديراته السابقة عند 2.7%.

وهبط الدولار صباح اليوم الخميس أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1813 دولار، كما تراجع أمام الين عند 109.94 ين بنسبة انخفاض 0.4%.