ردة فعل الصين.. فرض رسوم 25% تضر بالصادرات الأميركية

قال رامي ابو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في شركة AT Capital Markets إن العديد من السلع الأميركية التي جرى فرض التعرفات عليها من قبل الصين، هي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات الأميركية، لكنها تشكل نسبة صغيرة من واردات الصين نفسها.

وأشار أبو زيد في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر الأسواق في التباعد في سياسات البنك المركزي الأوروبي، عن السياسات النقدية في الولايات المتحدة، موضحا أن الفجوة كبيرة للغاية بين الفوائد الأميركية والأوروبية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على أداء الأسواق المالية.

وكانت #وزارة_التجارة_الصينية قالت إن بلادها ستفرض رسوماً جمركية إضافية قدرها 25% على منتجات أميركية بقيمة 50 مليار دولار. ويأتي ذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الأخير بفرض رسوم على واردات صينية بالقيمة نفسها.