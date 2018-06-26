هل من انكشافات على أزمة "أبراج" من"العربية للطيران"؟

قال عصام قصابية محلل أول للأسهم ميناكورب للخدمات المالية أن الأسواق في الإمارات تترقب لإفصاحات في شأن انكشافات الشركات على أزمة "أبراج".

يشار إلى أن أزمات "أبراج" بدأت بالظهور عندما قالت مجموعة من المستثمرين إن شركة أبراج التي تدير صناديق استثمار خاصة قد أساءت استخدام أموال صندوق استثمار بالرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وكانت "أبراج" قد وقعت اتفاقية لبيع أنشطة إدارة صناديقها في #أميركا اللاتينية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا للشركة الأميركية Colony Capital، وذلك في أعقاب الحصول على موافقة محكمة بجزر كايمان على تصفية الشركة وإعادة هيكلة أعمالها.