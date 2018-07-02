المخاوف من الحرب التجارية تحرك أسواق الأسهم والعملات

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن المخاوف من الحرب التجارية ساهمت بتحريك أسواق الأسهم والعملات.

وافتحت الأسهم الأوروبية على هبوط اليوم الاثنين إذ تضررت المعنويات جراء القلق بشأن السياسات التجارية الأميركية والمخاوف بسبب مشاكل في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا.



ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 1.2% وهو نفس مستوى خسائر المؤشر الألماني داكس شديد التأثر بالتجارة.



وفي لندن هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1% وسجل سهم شركة بلايتك أسوأ أداء ونزل أكثر من 20% بعدما انزعج المستثمرون من أحدث توقعاتها.

