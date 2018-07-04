كيف ستؤثر الحرب التجارية على أسعار الذهب؟

قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال ICM capital أن تحركات الذهب الأخيرة جاءت لتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى وارتفاع وتيرة المشادات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية و أوروبا ودخول حيز تنفيذ الرسوم في 6 يوليو.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء متعافية من أدنى مستوى في 7 أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1260.06 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 1261.10 دولار للأونصة.



وصعد المعدن الأصفر أكثر من 20 دولارا مقارنة مع المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1237.32 دولار للأونصة، وهو أضعف مستوى له منذ 12 ديسمبر كانون الأول.