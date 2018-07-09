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تراجع الدولار مع تزايد التوقعات برفع تدريجي للفائدة

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قال عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث AswagalMal.com أن مؤشر الدولار تراجع، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية نمو الأجور أبطأ من المتوقع الأمر الذي يمهد برفع تدريجي للفائدة.

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