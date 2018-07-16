قال عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com أن الحرب التجارية وترقب مسار الفائدة يحددان اتجاه الدولار خلال الفترة القادمة.

وتراجع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية بعد محادثات تجارية إيجابية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.

واستقر الدولار تقريبا مقابل العملة اليابانية عند 112.38 ين.

كما تراجع اليوان الصيني لفترة وجيزة، لكنه سجل في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 0.1% إلى 6.7014 يوان للدولار.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1702 دولار، ليظل فوق أقل مستوى في تسعة أيام البالغ 1.1610 دولار، والذي لامسه الأسبوع الماضي.