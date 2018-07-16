ما السبب وراء توجه "إعمار" لبيع أصول غير أساسية؟

قالت ماري سالم، مديرة أسواق المال AFF Private Bank Dubai أن الأسواق تترقب إيضاح من الشركة حول سبب توجهها للتخلص من أصول غير أساسية.

وقالت سالم أن الشركة قد تكون أكثر رغبة في التركيز على قطاع العقارات والتخارج من الأصول غير الأساسية لتمويل مشاريع استثمارية جديدة أو الحصول على قروض تمويلية.

وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت اليوم إن شركة "إعمار العقارية" بدأت في إبرام اتفاق مع عدة أطراف مهتمة، لبيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأضافت المصادر حسبما أوردت صحيفة " فاينانشال تايمز‎" أن الشركة تعتزم بيع فنادق وعيادات ومدارس في إطار سعيها إلى جمع الأموال عن طريق التخلص من الأصول الغير أساسية مع تراجع القطاع العقاري.‎

وأشارت إلى أن الشركة تتطلع إلى جمع نحو 700 مليون دولار من خلال بيع محفظتها الفندقية باستثناء عقارين رئيسين، بالإضافة إلى بيع العيادات والمدارس عبر مجتمعاتها المحلية بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.