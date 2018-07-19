تراجع المخصصات يميز نتائج البنوك الفصلية بالإمارات

أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية أن تراجع المخصصات هو ما يميز نتائج البنوك في الربع الثاني.

إلى ذلك، ارتفعت أرباح "بنك المشرق"، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1161.4 مليون درهم (6.54 درهم/للسهم) بنهاية النصف الأول 2018، مقارنة بأرباح قدرها 1103.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 3104.3 مليون درهم مقارنة بـ 2994.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2017، بالإضافة إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10 % لتصل إلى 589.1 مليون درهم مقابل 651.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.