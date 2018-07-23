هل تمتد الحرب التجارية لأسواق صرف العملات؟

قال عامر المغربي، محلل مالي نور كابيتال ماركتس أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم حفزت البنوك المركزية على انتهاج نهج جديد لمقاربة هذة التدخلات والنزاعات والتوترات في أسعار صرف العملات.

وارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في نحو شهرين مقابل اليورو اليوم الاثنين بعد تقارير عن أن البنك المركزي يدرس التحرك نحو تقليص حوافزه النقدية الضخمة.



ومما دفع الين إلى الارتفاع أيضا تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة انتقد فيها قوة الدولار، وهو ما أضر بدوره بأسواق الأسهم اليابانية وأدى إلى التخلص من المزيد من المراكز المدينة بالين.



ويخوض بنك اليابان المركزي، في ظل التضخم القابع عند مستويات منخفضة، مناقشات كثيفة على غير المعتاد قبيل قرار السياسة النقدية هذا الشهر، ومن بين الخيارات المطروحة إدخال تغييرات في أسعار الفائدة المستهدفة وآليات شراء الأسهم.