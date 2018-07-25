الأسواق تترقب اجتماع ترمب ويونكر حول التجارة

قال وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال IMC Capital أن أسهم أوروبا ارتفعت في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لكن التوترات التجارية ضغطت على

السوق مجدداً وكبحت المكاسب على الرغم من إعلان بعض الشركات عن أرباح قوية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعا مهما في واشنطن بين رئيس المفوضية الأوروبية يونكر والرئيس الأميركي دونالد ترمب.