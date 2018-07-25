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كيف تستطيع الشركات تفادي خسائرها من فرق صرف العملات؟

المصدر: العربية.نت
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قال عصام قصابية، محلل أول للأسهم ميناكورب للخدمات المالية إن شركة اتصالات تشهد نمواً كبيراً بقاعدة المشتركين في المغرب بـ 10%، وتراجعا في مصر.

وأضاف أن خسائر الشركة نتجت من فرق صرف العملات الأجنبية، حيث أن باكستان على سبيل المثال تنتج 6% من أرباح اتصالات وهناك 13% تراجع بقيمة الروبيل الباكستاني بالربع الثاني من السنة. وأضاف "أن هناك تراجع في مصر بما يصل إلى 0.7% و1.5% تراجع بالدرهم المغربي وهو ما يؤثر على عمليات شركات اتصالات لذلك ننصح الشركات التي لديها تشغيلات خارجية أن يكون لديها استراتيجية تحوط بشكل أكبر".

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